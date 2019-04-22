Home
Casagrande manda para a Assembleia projetos das promoções da PM

Ainda não foi apresentado requerimento de votação em regime de urgência, mas o governo corre contra o tempo. O quadro de acesso para promoções deve ser publicado até o próximo dia 30.