Home
>
Política
>
Capitão Assumção se diz "entristecido" com nota da OAB-ES

Capitão Assumção se diz "entristecido" com nota da OAB-ES

Em sessão na Assembleia Legislativa, o deputado estadual comentou a nota da OAB-ES sobre declaração que ele tinha feito quanto ao crime que aconteceu em Guarapari no início desta semana