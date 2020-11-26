Candidatos a prefeito de Vila Velha participam de debate de A Gazeta e CBN Vitória

Os dois candidatos que disputam o segundo turno em Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos) e Max Filho (PSDB), vão participar de um debate promovido por A Gazeta e CBN Vitória nesta quinta-feira (26). O embate será às 19h. Os dois vão encerrar uma série de debates realizados ao longo da semana com todos os candidatos que disputam as prefeituras da Grande Vitória.
O debate terá a mediação do editor-executivo de A Gazeta, Geraldo Nascimento, e será transmitido pelo site A Gazeta, pelo Facebook, pelo Youtube, pelo Twitter e pelo aplicativo da CBN Vitória.
A rodada de confrontos faz parte da cobertura da Rede Gazeta das eleições municipais de 2020. Os dois candidatos também já foram entrevistados por jornalistas de A Gazeta. Veja aqui as entrevistas.
O debate entre os que querem comandar Vila Velha é o último da série de debates realizados com todos os candidatos que disputam prefeituras na Grande Vitória. É possível rever os debates nos links abaixo:
- Vitória, realizado na segunda-feira (23): clique aqui
- Cariacica, realizado na terça-feira (24): clique aqui
- Serra, realizado na quarta-feira (25): clique aqui
A votação do segundo turno ocorre no domingo (29), das 7h às 17h. As três primeiras horas de votação, ou seja, das 7h às 10h, são prioritárias para idosos, mas não exclusivas, assim como foi no primeiro turno.