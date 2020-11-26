AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2020

Candidatos a prefeito de Vila Velha participam de debate de A Gazeta e CBN Vitória

Encerrando a série de debates promovidos por A Gazeta e CBN Vitória, Arnaldinho Borgo (Podemos) e Max Filho (PSDB) se enfrentam nesta quinta-feira (26), a partir das 19h. Veja como assistir ao debate ao vivo

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 15:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 15:49
Eleições 2º Turno - Debates - Vila Velha
Vila Velha: candidatos se enfrentam em debate nesta quinta Crédito: Arte Geraldo Netto
Os dois candidatos que disputam o segundo turno em Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos) e Max Filho (PSDB), vão participar de um debate promovido por A Gazeta e CBN Vitória nesta quinta-feira (26). O embate será às 19h. Os dois vão encerrar uma série de debates realizados ao longo da semana com todos os candidatos que disputam as prefeituras da Grande Vitória.
O debate terá a mediação do editor-executivo de A Gazeta, Geraldo Nascimento, e será transmitido pelo site A Gazeta, pelo Facebook, pelo Youtube, pelo Twitter e pelo aplicativo da CBN Vitória.
A rodada de confrontos faz parte da cobertura da Rede Gazeta das eleições municipais de 2020. Os dois candidatos também já foram entrevistados por jornalistas de A GazetaVeja aqui as entrevistas.

Veja Também

Raposa Política: os apoios que os candidatos querem esconder e um pinto muito louco

O debate entre os que querem comandar Vila Velha é o último da série de debates realizados com todos os candidatos que disputam prefeituras na Grande Vitória. É possível rever os debates nos links abaixo:
A votação do segundo turno ocorre no domingo (29), das 7h às 17h. As três primeiras horas de votação, ou seja, das 7h às 10h, são prioritárias para idosos, mas não exclusivas, assim como foi no primeiro turno.

Veja Também

Eleições 2020: compare as propostas dos candidatos que disputam o segundo turno no ES

Pesquisa Ibope em Vila Velha: Arnaldinho Borgo tem 58% e Max Filho, 31%

Segundo turno: veja as entrevistas com os candidatos a prefeito de Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torta de biscoito com doce de leite
Dia do Biscoito: sobremesa cremosa e crocante é dica para servir na data
Dois carros caem na entrada de igreja em Vila Velha
Carro desce ladeira, bate em outro e os dois caem na entrada de igreja em Vila Velha
Imagem de destaque
Mais jogos e mais polêmicas: o que deu certo e o que deu errado na maior Copa de todos os tempos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados