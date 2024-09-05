Camila Valadão propõe valorização da Guarda de Vitória e observatório da segurança

A Gazeta e CBN Vitória. Valorização dos profissionais que atuam na Guarda Municipal, aproximação das equipes com a comunidade e a criação de um Observatória da Segurança Pública são as proposas de Camila Valadão (Psol) caso seja eleita prefeita de Vitória. As informações foram passadas pela candidata em entrevista nesta quinta-feira (5) para

Em 40 minutos de entrevista, Camila destacou que o combate a violência precisa envolver a população e disse ainda que os guardas da cidade precisam atuar nos bairros, não ocupando atividades que são responsabilidades da Polícia Militar. "Segurança se constrói com diagnóstico, monitoramento, participação popular, existem conselhos de segurança que foram enfraquecidos. Na nossa gestão vamos retomar", afirmou.

Camila criticou durante a sabatina a falta de um plano de mobilidade na Capital, acrescentando que algumas vias da cidade, como a Dante Michelini e a Fernando Ferrari, são avenidas da morte.

Na parte econômica, ressaltou o potencial turístico da cidade, inclusive nas comunidades periféricas. Confira entrevista completa acima.

Entrevistas

Eles foram os únicos participantes já que, para participar da sabatina, o candidato precisaria alcançar, no mínimo, 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Quaest. No levantamento, divulgado na quarta-feira (28), superaram essa marca Pazolini, com 51%; Coser, com 17%; Luiz Paulo, com 8% e Camila, com 7%.

As entrevistas são conduzidas pela jornalista e âncora Fernanda Queiroz e vão contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.

A Gazeta e na rádio CBN Vitória, após as sabatinas. No caso de Vitória, apenas Os candidatos que não alcançaram a pontuação mínima, mas registraram pelo menos 1% das intenções de voto, vão participar de uma única entrevista de 5 minutos, que será veiculada no sitee na, após as sabatinas. No caso de Vitória, apenas Assumção (PL) atingiu esse requisito, ao registrar 2% na pesquisa. O candidato Du (Avante) não pontou.

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 852 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-08003/2024.

Nas próximas semanas, seguindo os mesmo critérios, também serão sabatinados candidatos da Serra e de Cariacica , conforme o calendário abaixo. Em cada rodada, poderão ser entrevistados até cinco candidatos de cada município que alcançaram a pontuação mínima.

Confira a ordem das próximas entrevistas

Serra: a partir do dia 9/9

a partir do dia 9/9 Cariacica: a partir de 16/9