Bruno Lamas: veja as propostas do candidato a prefeito da Serra

O deputado estadual e candidato a prefeito da Serra Bruno Lamas (PSB) conversou com A Gazeta sobre as suas propostas para solucionar alguns problemas que o município tem enfrentado. A partir de perguntas de leitores e de repórteres que cobrem o cotidiano da cidade, o candidato apresentou as suas ideias para as áreas de assistência social, segurança pública, trânsito, serviço público e infraestrutura. O deputado é o segundo da série de entrevistas com os candidatos que querem comandar o município mais populoso do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito da Serra nas eleições municipais de 2020 serão divulgadas entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30). As publicações serão por ordem alfabética, considerando o nome de urna registrado pelos candidatos na Justiça Eleitoral.
Vereador da cidade entre 2001 e 2004 e depois de 2008 a 2014, quando foi eleito deputado estadual, Lamas foi aliado do prefeito Audifax Barcelos (Rede) e foi cogitado como um sucessor da atual gestão em 2020. A mãe dele, Márcia Lamas (PSB), foi secretária de Educação da Serra durante os mandatos de Audifax e é a atual vice-prefeita.
Bruno se reelegeu como deputado estadual em 2018, com 16.979 votos, mas se licenciou do cargo para ser secretário de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social no governo Casagrande, onde ficou até março, cumprindo o prazo de desincompatibilização para disputar as eleições. Ele tem 43 anos e disputa sua primeira eleição para prefeito. Bruno atuou como empresário antes de ser vereador e é formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Gestão Pública. Veja o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.