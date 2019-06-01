Home
>
Política
>
Bolsonaro diz que sempre falou em alguém no STF com perfil de Moro

Bolsonaro diz que sempre falou em alguém no STF com perfil de Moro

O presidente, porém, não quis falar em nenhum nome para o STF depois de ter sinalizado a intenção de indicar um evangélico para uma vaga