Home
>
Política
>
Bolsonaro: 'Pequenas diferenças' com a imprensa devem ser deixadas de lado

Bolsonaro: 'Pequenas diferenças' com a imprensa devem ser deixadas de lado

Ele disse que já teve percalços com a mídia, mas que precisa dos profissionais da área para que "a chama da democracia não se apague"