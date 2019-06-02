Home
Assessora de Flávio Bolsonaro que não tinha crachá da Alerj mora no ES

Andrea Siqueira Valle, que era fisiculturista no Rio, trabalha com faxina no Espírito Santo, afirma O Globo. Desde o fim de 2018, ela vive em Guarapari