Assessor de deputado do ES passa 40 dias viajando e ninguém sabe o motivo

Nas duas ocasiões o servidor não estava em férias, nem afastado por licença-médica, de acordo informações do Portal da Transparência da Assembleia