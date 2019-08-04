Legislativo estadual

Assembleia volta do recesso com projetos do governo do ES em pauta

Estão em discussão propostas de autorização de empréstimo com banco internacional para a educação e sobre as regras para permanência ou não no serviço de servidores que derem entrada a pedidos de aposentadoria

Depois de 18 dias de recesso, os deputados estaduais retornam aos trabalhos na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (5), e projetos importantes para o governo do Espírito Santo devem voltar a ser apreciados ainda esta semana.

Entre eles está a votação do projeto de lei que autoriza o Executivo estadual a contrair empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a área de educação. A matéria recebeu um pedido de vista do deputado Vandinho Leite (PSDB), que é o relator na Comissão de Educação.

Na última sessão antes do recesso, em 17 de julho, também foi aprovado o regime de urgência para um projeto do governo sobre as regras para permanência ou não no serviço de servidores estaduais que derem entrada a pedidos de aposentadoria.

Já na primeira sessão, também deve ser lido o ofício do governador Renato Casagrande (PSB) para definir o nome do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) na liderança do governo, por mais seis meses. A confirmação dele para o cargo foi dada em reunião na última quinta-feira. Os vice-líderes serão os deputados Dary Pagung (PSB) e Freitas (PSB).

Segundo Enivaldo, outro projeto de relevância que ele atuará na articulação, como líder, é o da implantação da fundação estatal para gerir os hospitais estaduais. "Ainda não tem data definida de quando vai chegar na Casa, pois há questões jurídicas sendo finalizadas", disse.





