Análise: religião não deve interferir nas decisões de ministros do STF

Professor diz que ministros da Suprema Corte devem tomar decisões com base na Constituição. Nesta sexta, Bolsonaro afirmou que já é hora de o Supremo ter um ministro evangélico,