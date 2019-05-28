Home
>
Política
>
Análise: o pacto pode ser com o Supremo, com tudo?

Análise: o pacto pode ser com o Supremo, com tudo?

Após reunião, acordo é anunciado entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, e do STF, Dias Toffoli