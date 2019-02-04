Home
>
Política
>
Alcolumbre diz que acusações em inquéritos no STF serão "esclarecidas"

Alcolumbre diz que acusações em inquéritos no STF serão "esclarecidas"

As ações dizem respeito à campanha que o elegeu ao Senado em 2014 e indicam que Davi Alcolumbre utilizou notas fiscais falsas na prestação de contas ao TRE