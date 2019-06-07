Home
>
Política
>
Afastado da Prefeitura de Itapemirim, Luciano Paiva vira réu

Afastado da Prefeitura de Itapemirim, Luciano Paiva vira réu

Ele e outras 11 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado por suspeitas de superfaturamento na desapropriação de imóveis em 2015