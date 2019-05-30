Home
>
Política
>
Acusado de estuprar adolescente, Luiz Durão presta depoimento na Serra

Acusado de estuprar adolescente, Luiz Durão presta depoimento na Serra

Ex-deputado estadual é acusado de estuprar adolescente de 17 anos; ele ficou preso por cerca de 40 dias após ser flagrado deixando um motel com a garota