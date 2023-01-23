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Abertas inscrições para curso que ensina a identificar e combater fake news

São 81 vagas para alunos e professores do ensino médio de escolas públicas do Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2023 às 18:34

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 18:34

Fake news encontram terreno fértil na internet
Fake news encontram terreno fértil na internet Crédito: memyselfaneye/ Pixabay
Estão abertas as inscrições para a segunda edição do curso “Steam + Educação Midiática”, que tem como objetivo ensinar boas práticas e ferramentas para identificar e combater a desinformação, principalmente nas redes sociais. O curso é realizado pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), com apoio do Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro.
As vagas são destinadas a estudantes do ensino médio e professores de escolas públicas dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Serão selecionados, preferencialmente, 20 estudantes e sete professores de cada estado.
A primeira edição do curso, realizada em 2021, teve abrangência nacional, alcançando estudantes de 22 estados e 45 cidades brasileiras. O sucesso da iniciativa levou à inserção, neste ano, dos professores como público-alvo, já que a alfabetização midiática foi integrada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do ensino médio.
O curso começa em 30 de março, com carga horária de 54 horas, encerrando em julho. Todos os participantes receberão certificado de conclusão.

Inscrições

As inscrições vão até 8 de março e devem ser feitas no formulário do programa. Para se inscrever, clique aqui. A lista dos selecionados será divulgada no dia 13 de março.
Alguns critérios não obrigatórios serão considerados para fins de classificação, caso haja mais candidatos do que vagas. Estudantes que tenham apresentação de projeto de ciências em mostra científica e participação em olimpíadas escolares terão pontuação acrescentada.
O edital também prevê critérios de classificação para professores. Há vagas reservadas de acordo com a Política de Ações Afirmativas para candidatos Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) e pessoas com deficiência (PcDs). A fim de estender essa política, também serão reservadas vagas para pessoas LGBTQIA+.

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