Abertas inscrições para curso que ensina a identificar e combater fake news

Fake news encontram terreno fértil na internet Crédito: memyselfaneye/ Pixabay

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do curso “Steam + Educação Midiática”, que tem como objetivo ensinar boas práticas e ferramentas para identificar e combater a desinformação, principalmente nas redes sociais. O curso é realizado pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), com apoio do Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro.

As vagas são destinadas a estudantes do ensino médio e professores de escolas públicas dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Serão selecionados, preferencialmente, 20 estudantes e sete professores de cada estado.

A primeira edição do curso, realizada em 2021, teve abrangência nacional, alcançando estudantes de 22 estados e 45 cidades brasileiras. O sucesso da iniciativa levou à inserção, neste ano, dos professores como público-alvo, já que a alfabetização midiática foi integrada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do ensino médio.

O curso começa em 30 de março, com carga horária de 54 horas, encerrando em julho. Todos os participantes receberão certificado de conclusão.

Inscrições

As inscrições vão até 8 de março e devem ser feitas no formulário do programa. Para se inscrever, clique aqui . A lista dos selecionados será divulgada no dia 13 de março.

Alguns critérios não obrigatórios serão considerados para fins de classificação, caso haja mais candidatos do que vagas. Estudantes que tenham apresentação de projeto de ciências em mostra científica e participação em olimpíadas escolares terão pontuação acrescentada.