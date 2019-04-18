Home
>
Política
>
'Querem atingir o STF. Não impusemos censura, defendemos a Corte', diz Toffoli

'Querem atingir o STF. Não impusemos censura, defendemos a Corte', diz Toffoli

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, ele disse que a instituição apenas se defendeu de ataques e notícias que ele classifica de inverídicas