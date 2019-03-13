Home
>
Polícia
>
Vídeo mostra prisão de um dos traficantes mais procurados do ES

Vídeo mostra prisão de um dos traficantes mais procurados do ES

Felipe Xavier da Conceição foi preso no bairro Jardim Carapina. Ele é considerado um dos dez criminosos mais procurados no Espírito Santo e o homicida mais procurado em todo o Estado