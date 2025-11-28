Home
Vídeo mostra empresário agredindo policial em delegacia de Vila Velha

Ramon Rodrigo Cabral, de 45 anos, foi preso na última terça-feira (25) por dirigir, segundo a polícia,  com sinais de embriaguez

Sara Oliveira

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 10:00

Um vídeo mostra o momento em que o empresário Ramon Rodrigo Cabral, preso em flagrante por dirigir com sinais de embriaguez e bater em um carro, em Vila Velha, agride um policial civil dentro da Delegacia Regional do município.

Um vídeo mostra o momento em que o empresário Ramon Rodrigo Cabral, 45 anos — preso por dirigir com sinais de embriaguez e bater em um carro, em Vila Velha — agride um policial civil dentro da Delegacia Regional do município. A reportagem da TV Gazeta apurou que, após o episódio, Rodrigo foi liberado, na quinta-feira (27), com medidas cautelares em audiência de custódia.

As imagens mostram o empresário dando tapas no rosto do policial. O motorista foi levado para a delegacia na última terça-feira (25), por suspeita de embriaguez ao volante. Antes de ser preso, ele foi visto dirigindo na contramão, na Avenida Luciano das Neves, uma das vias mais movimentadas do município.

Agentes da Guarda Municipal que atenderam a ocorrência informaram que o motorista estava muito agressivo durante a abordagem e precisou ser algemado. Ramon Rodrigo se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas, segundo a polícia, apresentava sinais de embriaguez, como sonolência e voz arrastada. Ao ser levado para a delegacia, Ramon desferiu um tapa no rosto de um policial civil e tentou puxar a orelha do agente dentro da unidade.

Empresário agride policial na delegacia após ser preso por dirigir bêbado na contramão no Espírito Santo
Ramon Rodrigo Cabral, de 45 anos, foi preso por dirigir bêbado na contramão no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante, lesão corporal praticada contra agente de segurança pública no exercício da função e desacato.

A reportagem tenta contato com a defesa do empresário, que ainda não se pronunciou sobre o assunto. O espaço segue aberto para os esclarecimentos.

*Com informações do repórter Caique Verli, da TV Gazeta.

