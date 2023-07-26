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Vídeo em que motociclista persegue e se masturba para menina não foi no ES

Polícia Civil do Amazonas informou que o caso foi registrado em Manaus e que investigação foi aberta para identificar e localizar o indivíduo

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 11:19

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 jul 2023 às 11:19
Vídeo em que homem persegue adolescente e mostra parte íntima não é do ES
Vídeo em que homem persegue adolescente e mostra parte íntima não é do Espírito Santo Crédito: Reprodução redes sociais / Arte A Gazeta
Um vídeo que circula nas redes sociais em que um motociclista, a pé, persegue uma adolescente e se masturba na frente dela não foi registrado no Espírito Santo. Apesar de as imagens estarem sendo compartilhadas por moradores da Serra, e a legenda indicar que teriam sido registradas em uma rua do bairro Carapina Grande, a gravação é de outro Estado brasileiro.
Conforme apuração do g1AM, a gravação foi registrada por uma câmera de videomonitoramento, na Zona Norte de Manaus, no Amazonas, por volta de 7h30 da última sexta-feira (21).
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil do Amazonas para esclarecer o caso. Em nota, a corporação confirmou que foi registrado um Boletim de Ocorrência no 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), após um mototaxista, ainda não identificado, exibir as partes íntimas para uma adolescente em uma via pública do conjunto Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus. 
A Polícia Civil do Amazonas afirmou que as investigações em torno do caso seguem em andamento para identificar e localizar o indivíduo. "Caso a população possua a identificação ou saiba o paradeiro do indivíduo que aparece nas imagens das câmeras de segurança, pode denunciar pelo número 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), ou presencialmente em qualquer delegacia. A identidade do informante será mantida em sigilo", manifestou, em nota.
No vídeo, é possível ver o homem que o homem se masturba quando vai em direção à adolescente e exibe as partes íntimas para ela. A situação pode ser caracterizada como crime de importunação sexual.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Militar confirmou que não houve acionamento sobre o caso no Espírito Santo. A Polícia Civil capixaba ainda não se pronunciou. 

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