Veja vídeo de operação da PM no Morro do Cruzamento em Vitória

Operação da Polícia Militar em becos e escadarias do Morro do Cruzamento, em Vitória Crédito: Polícia Militar

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A operação aconteceu, em conjunto, com homens da Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp), da Força Tática do 1°BPM e quatro cães da PM. Os policiais desembarcaram em pontos estratégicos do Morro do Cruzamento e realizaram patrulhamento nos becos e escadarias.

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CÃES FAREJADORES ENCONTRAM DROGAS

Durante o patrulhamento a pé - com o auxílio dos cães farejadores Iron, Kênia, Zorg e Kira, foram localizados 80 buchas de Maconha, 15 "tiras" de maconha e 35 pinos de cocaína. Nenhum suspeito foi localizado.

Morro do Cruzamento, em Vitória, visto de cima por drone da PM Crédito: Polícia Militar

PM PROMETE AÇÕES CONSTANTES DA REGIÃO

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, esteve na operação e falou sobre as mortes no morro. Na ocasião do crime, a polícia chegou a informar que, possivelmente, as vítimas morreram enquanto corriam ou tentavam se esconder do confronto. Caus afirmou que a PM fará ações constantes na região e que não irá permitir crimes como o da última quarta (29), que deixou moradores em meio ao fogo cruzado, voltem a acontecer no local.

"Estamos aqui, no Morro do Cruzamento, próximo ao morro do Forte São João. Essa comunidade recentemente teve um duplo homicídio. A PM vem hoje aqui fazer essa operação de saturação, em busca desses traficantes, desses homicidas, e deixa um recado bem claro: A Polícia Militar não permitirá de jeito algum o controle de nenhum território por parte dos traficantes. Hoje fizemos grandes apreensões, fizemos uma saturação importante aqui no bairro, faremos essa operação rotineiramente, principalmente nas áreas onde traficantes ousam a enfrentar a PM, que ousam a praticar esse tipo de crime que aconteceu recentemente aqui na comunidade" Douglas Caus - Comandante-geral da Polícia Militar

Operação da Polícia Militar em becos e escadarias do Morro do Cruzamento, em Vitória Crédito: Polícia Militar

SUBMETRALHADORA APREENDIDA E HOMEM PRESO

A Polícia Militar informou que na manhã desta sexta-feira (29), por volta das 09h15, um suspeito, de 18 anos, foi detido por policiais militares que faziam patrulhamento no Morro do Cruzamento, com uma submetralhadora calibre 380, de fabricação caseira.