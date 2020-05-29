Veja vídeo de operação da PM no Morro do Cruzamento em Vitória

Um dia após um confronto entre criminosos que resultou em duas pessoas mortas e moradores no meio do tiroteio no Morro do Cruzamento e no Morro do Romão, em Vitória, na última quarta-feira (27), a Polícia Militar realizou uma operação na região. A ação da PM, que aconteceu nesta quinta-feira (28), teve policiais fazendo patrulhamento a pé nos becos e escadarias, com o intuito de aumentar sensação de segurança entre os moradores e localizar traficantes e homicidas. Eles realizaram abordagens e apreenderam drogas. A ação foi filmada pela Polícia Militar com o auxílio de drones. Veja o vídeo abaixo.
A operação aconteceu, em conjunto, com homens da Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp), da Força Tática do 1°BPM e quatro cães da PM. Os policiais desembarcaram em pontos estratégicos do Morro do Cruzamento e realizaram patrulhamento nos becos e escadarias.
CÃES FAREJADORES ENCONTRAM DROGAS
Durante o patrulhamento a pé - com o auxílio dos cães farejadores Iron, Kênia, Zorg e Kira, foram localizados 80 buchas de Maconha, 15 "tiras" de maconha e 35 pinos de cocaína. Nenhum suspeito foi localizado.
PM PROMETE AÇÕES CONSTANTES DA REGIÃO
O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, esteve na operação e falou sobre as mortes no morro. Na ocasião do crime, a polícia chegou a informar que, possivelmente, as vítimas morreram enquanto corriam ou tentavam se esconder do confronto. Caus afirmou que a PM fará ações constantes na região e que não irá permitir crimes como o da última quarta (29), que deixou moradores em meio ao fogo cruzado, voltem a acontecer no local.
"Estamos aqui, no Morro do Cruzamento, próximo ao morro do Forte São João. Essa comunidade recentemente teve um duplo homicídio. A PM vem hoje aqui fazer essa operação de saturação, em busca desses traficantes, desses homicidas, e deixa um recado bem claro: A Polícia Militar não permitirá de jeito algum o controle de nenhum território por parte dos traficantes. Hoje fizemos grandes apreensões, fizemos uma saturação importante aqui no bairro, faremos essa operação rotineiramente, principalmente nas áreas onde traficantes ousam a enfrentar a PM, que ousam a praticar esse tipo de crime que aconteceu recentemente aqui na comunidade"
SUBMETRALHADORA APREENDIDA E HOMEM PRESO
A Polícia Militar informou que na manhã desta sexta-feira (29), por volta das 09h15, um suspeito, de 18 anos, foi detido por policiais militares que faziam patrulhamento no Morro do Cruzamento, com uma submetralhadora calibre 380, de fabricação caseira.
De acordo com a PM, também foram apreendidos com o jovem um carregador, 15 munições calibre 380 intactas e 7 deflagradas, além de R$ 630,00 em espécie. Todo o material apreendido nos dois dias foi entregue à Primeira Delegacia Regional de Vitória.