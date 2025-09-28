Latrocínio em Montanha

Vaqueiro matou fazendeira no ES para roubar gados da propriedade, diz polícia

O veículo de Vilma Costa Binda, de 80 anos, que estava desaparecido desde o dia do crime, foi localizado, assim como a arma do crime

Geizy Gomes TV Gazeta Sul / [email protected]

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 10:49

O suspeito do latrocínio de Vilma contou detalhes do crime após a prisão Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O vaqueiro de 30 anos, preso na noite de sábado (27), suspeito de matar a fazendeira Vilma Costa Binda, de 80 anos, confessou à polícia que cometeu o crime com a intenção de roubar gados da propriedade da vítima, onde trabalhava, na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo. A arma utilizada para matar a vítima — um pedaço de madeira — e a chave do veículo da vítima foram localizados e apreendidos.

Vilma estava desaparecida desde a última quarta-feira (24). O filho dela registrou o desaparecimento na Delegacia Regional de Colatina no dia seguinte. O suspeito do crime, que não teve o nome divulgado, chegou a afirmar à família que a idosa havia saído da fazenda e não retornou. O corpo dela foi encontrado na sexta-feira (26), em um matagal próximo a um mata-burro da fazenda. O carro da vítima, no entanto, não foi localizado no mesmo momento.

Durante as diligências para cumprimento de mandado de prisão, o funcionário confessou a autoria do crime e levou os policiais até o veículo, que estava desaparecido. Ele também indicou o local onde havia escondido a arma usada na ação, um pedaço de madeira.

“O crime foi praticado para assegurar a subtração e venda de gados pertencentes à vítima. Embora tenha negado inicialmente, após a prisão o autor confessou e detalhou a execução”, afirmou o delegado Waldir Marins, titular da Delegacia de Montanha.

O suspeito foi interrogado na DP de Montanha e, em seguida, transferido para a Delegacia Regional de Nova Venécia. Posteriormente, foi encaminhado ao presídio, onde permanece à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de latrocínio.

