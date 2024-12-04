Traficante é preso em festa regada a drogas em cerimonial de Vitória

Um foragido da Justiça apontado como líder do tráfico de drogas da região de Bela Vista, em Vitória , foi preso enquanto curtia uma festa em um cerimonial no bairro Santa Tereza, também na Capital. No local, a polícia encontrou vários entorpecentes e dinheiro. Na hora da abordagem, Samuel Carlos, conhecido como "Sassá", tentou dar nome falso, mas foi descoberto.

O caso aconteceu no último dia 2. Conforme o boletim de ocorrência, os policiais militares foram até o cerimonial após denúncias de que lideranças do tráfico estariam lá, usando drogas e ostentando armas.

Os agentes fizeram um cerco no cerimonial. Eles viram uma sacola ser arremessada para o quintal vizinho, com pinos de cocaína, haxixe, maconha, crack, uma balança de precisão e um rádio comunicador. Equipes foram até o portão e chamaram o proprietário. Enquanto estavam lá, viram um carregador de pistola do lado de dentro, momento em que entraram.

Os militares fizeram uma varredura no local e encontraram mais drogas, além de R$ 8,5 mil em espécie. Uma das pessoas que estava na festa era Samuel Carlos, que, segundo a PM, estava foragido do sistema prisional desde 2022. Ele chegou a dar um nome falso, mas foi descoberto e preso. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Vitória.

Foragido

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Samuel foi preso em abril de 2013, por tráfico de drogas e homicídio, evadiu-se da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha em dezembro de 2022. Na terça-feira (3), ele voltou para trás das grades.