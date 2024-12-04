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Estava foragido

Traficante é preso em festa regada a drogas em cerimonial de Vitória

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, Samuel Carlos era uma das lideranças do grupo criminoso que atua no bairro Bela Vista, também na Capital

Publicado em 04 de Dezembro de 2024 às 10:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2024 às 10:30
Um foragido da Justiça apontado como líder do tráfico de drogas da região de Bela Vista, em Vitória, foi preso enquanto curtia uma festa em um cerimonial no bairro Santa Tereza, também na Capital. No local, a polícia encontrou vários entorpecentes e dinheiro. Na hora da abordagem, Samuel Carlos, conhecido como "Sassá", tentou dar nome falso, mas foi descoberto. 
O caso aconteceu no último dia 2. Conforme o boletim de ocorrência, os policiais militares foram até o cerimonial após denúncias de que lideranças do tráfico estariam lá, usando drogas e ostentando armas. 
Os agentes fizeram um cerco no cerimonial. Eles viram uma sacola ser arremessada para o quintal vizinho, com pinos de cocaína, haxixe, maconha, crack, uma balança de precisão e um rádio comunicador. Equipes foram até o portão e chamaram o proprietário. Enquanto estavam lá, viram um carregador de pistola do lado de dentro, momento em que entraram.
Os militares fizeram uma varredura no local e encontraram mais drogas, além de R$ 8,5 mil em espécie. Uma das pessoas que estava na festa era Samuel Carlos, que, segundo a PM, estava foragido do sistema prisional desde 2022. Ele chegou a dar um nome falso, mas foi descoberto e preso. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Vitória. 

Foragido

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Samuel foi preso em abril de 2013, por tráfico de drogas e homicídio, evadiu-se da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha em dezembro de 2022. Na terça-feira (3), ele voltou para trás das grades. 
Polícia Civil disse que, contra o homem, de 31 anos, havia um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que foi cumprido. Em seguida, Samuel foi encaminhado ao sistema prisional.

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