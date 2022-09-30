Tio é condenado a 29 anos de prisão por estuprar e matar sobrinha no ES

Thaína Eleutério Feuchard, de 20 anos, foi morta no dia 11 de junho de 2020 Crédito: Reprodução | Redes sociais

O julgamento aconteceu no Fórum Desembargador Horta de Araújo, em Cachoeiro. Na sentença, o juiz Bernardo Fajardo Lima condenou o acusado a pena de 29 anos, sete meses e seis dias de reclusão em regime fechado por estupro, homicídio e ocultação do cadáver.

O magistrado também negou a Rubinei Onhas de Almeida o direito de responder pelos crimes em liberdade por se tratar de pena superior a 15 anos e ser crime praticado mediante violência.

RELEMBRE O CRIME

O crime aconteceu no dia 11 de junho de 2020. Thaína Eleutério Feuchard, que na época tinha 20 anos, foi encontrada morta por asfixia. O corpo dela foi encontrado no Rio Itapemirim, na localidade de Monte Líbano, interior do município. Ela ficou desaparecida por três dias. Uma pessoa passou pelo local, viu o corpo e acionou a polícia.

O tio da vítima, Rubinei Onhas de Almeida, foi preso no mês seguinte, em 15 de julho, quando saía da casa da irmã no bairro São Lucas, em Cachoeiro de Itapemirim. À Polícia Civil, ele disse na ocasião que mantinha relações sexuais com a vítima, mas negou ter matado a jovem . Os exames periciais, porém, revelaram que Thaína foi morta por asfixia e teria sido abusada sexualmente pelo tio.