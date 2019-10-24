A falta de movimento dos braços, troncos e pernas não foi empecilho para que Ciro Batista de Oliveira comandasse o tráfico, há pelo menos dois anos, em Santa Maria de Jetibá. Tetraplégico, o Siri, como é conhecido, usava o celular para gerenciar a venda de drogas na região Serrana do Estado. Ele foi preso na tarde desta quarta-feira (23), na casa onde mora, no bairro Vale dos Reis, em Cariacica.
Tetraplégico que comandava tráfico em Santa Maria de Jetibá é preso
De acordo com a Polícia Civil, Ciro ficou tetraplégico após sofrer uma tentativa de homicídio, em 2014. Desde então, ele ficava deitado em uma cama, de onde fazia todo o controle das drogas que chegavam em Santa Maria de Jetibá por meio do telefone.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, Siri esteve envolvido no fornecimento de entorpecentes para pelo menos 35 pessoas que foram presas na cidade no último ano. Ele era o responsável por encomendar drogas, aliciar pessoas para o tráfico e enviá-las até a região serrana para comercializar crack, maconha e cocaína.
"Ele conseguia a mercadoria em Cariacica, aliciava pessoas para levar a droga até Santa Maria, pagava o transporte e, quando tinha festa na cidade, alugava o imóvel para que elas se hospedassem lá. Ele também pagava pessoas em Santa Maria para receber e comercializar a droga na região e até advogado para quem era preso"
CÂMERAS DE MONITORAMENTO
O traficante dava todas as instruções no conforto de casa, em Cariacica, onde ele morava com o filho, 21 anos e outros homens, que ajudavam a cuidar dele. O local, segundo a polícia, tinha um forte esquema de segurança, era cercado por câmeras, grades e um muro bem alto.
"Ficamos impressionados com essa situação, nunca vi algo igual. Ele não conseguia se locomover e mesmo assim conseguia gerenciar o tráfico e também monitorar a movimentação na rua, de gangues rivais e até da polícia, por meio de uma tela que fica no quarto", contou Lucindo.
Ciro foi preso por tráfico de drogas por meio de um pedido de prisão preventiva. Por ser tetraplégico, foi utilizada uma ambulância para encaminhá-lo ao Centro de Triagem de Viana. As outras pessoas que estavam na casa do traficante foram ouvidas pela polícia e liberadas.