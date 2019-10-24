Ciro Batista de Oliveira, conhecido como Siri, comandava o tráfico em Santa Maria de dentro de casa, deitado na cama. Ele é tetraplégico e usava o celular para dar ordens a traficantes Crédito: Divulgação Polícia Civil

Santa Maria de Jetibá. Tetraplégico, o Siri, como é conhecido, usava o celular para gerenciar a venda de drogas na região Serrana do Estado. Ele foi preso na tarde desta quarta-feira (23), na casa onde mora, no bairro Vale dos Reis, em A falta de movimento dos braços, troncos e pernas não foi empecilho para que Ciro Batista de Oliveira comandasse o tráfico, há pelo menos dois anos, em. Tetraplégico, o Siri, como é conhecido, usava o celular para gerenciar a venda de drogas na região Serrana do Estado. Ele foi preso na tarde desta quarta-feira (23), na casa onde mora, no bairro Vale dos Reis, em Cariacica.

Your browser does not support the audio element. Tetraplégico que comandava tráfico em Santa Maria de Jetibá é preso

De acordo com a Polícia Civil, Ciro ficou tetraplégico após sofrer uma tentativa de homicídio, em 2014. Desde então, ele ficava deitado em uma cama, de onde fazia todo o controle das drogas que chegavam em Santa Maria de Jetibá por meio do telefone.

Siri tinha câmeras em volta da casa onde morava para monitorar a chegada de polícia e possíveis ataques do tráfico Crédito: Divulgação Polícia Civil

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, Siri esteve envolvido no fornecimento de entorpecentes para pelo menos 35 pessoas que foram presas na cidade no último ano. Ele era o responsável por encomendar drogas, aliciar pessoas para o tráfico e enviá-las até a região serrana para comercializar crack, maconha e cocaína.

"Ele conseguia a mercadoria em Cariacica, aliciava pessoas para levar a droga até Santa Maria, pagava o transporte e, quando tinha festa na cidade, alugava o imóvel para que elas se hospedassem lá. Ele também pagava pessoas em Santa Maria para receber e comercializar a droga na região e até advogado para quem era preso" Fabrício Lucindo - Delegado

CÂMERAS DE MONITORAMENTO

O traficante dava todas as instruções no conforto de casa, em Cariacica, onde ele morava com o filho, 21 anos e outros homens, que ajudavam a cuidar dele. O local, segundo a polícia, tinha um forte esquema de segurança, era cercado por câmeras, grades e um muro bem alto.

"Ficamos impressionados com essa situação, nunca vi algo igual. Ele não conseguia se locomover e mesmo assim conseguia gerenciar o tráfico e também monitorar a movimentação na rua, de gangues rivais e até da polícia, por meio de uma tela que fica no quarto", contou Lucindo.

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Siri é tetraplégico e usava o celular para dar ordens a traficantes Crédito: Divulgação Polícia Civil