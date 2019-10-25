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Saiba como colocar A Gazeta na tela inicial do seu telefone celular

Notícias na palma da mão atualizadas em tempo real. Há formas de manter o site na tela inicial do seu telefone celular seja no Android seja no IOS - o sistema do Iphone

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 13:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 13:32
Notícias na palma da mão 24 horas por dia Crédito: Ricardo Medeiros
O conteúdo de A Gazeta que você já conhece e está acessível de qualquer dispositivo de notícias pode ficar ainda mais fácil de ser consumido.O destaque vai para a tecnologia do PWA, que simula um aplicativo nativo, com todas as suas funcionalidades, mas tem como principais vantagens consumir 97% menos de memória no celular e, ainda, muito mais velocidade para carregar as notícias.
Além dessas vantagens de praticidade e rapidez no consumo das notícias, essa tecnologia permite ao usuário ter acesso aos conteúdos mesmo off-line, salvando na memória as últimas notícias do site. E os assinantes continuam recebendo as notificações de forma normal, explica o gerente de Tecnologia Web, Carlos Eduardo Dutra.
É importante ressaltar que uma equipe está a postos para atualizar o site em tempo real, sete dias por semana, com cobertura de política, economia, Grande Vitória, entretenimento, estilo, comportamento, esportes e muito mais.  Se o seu telefone usa o sistema Android ou IOS - o sistema do Iphone - observe como fazer de acordo com cada tipo de aparelho. 

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