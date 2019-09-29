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Tragédia

Carro cai em represa e três pessoas morrem em Santa Maria de Jetibá

Três pessoas morreram após o carro em que estavam cair na represa do Rio Bonito. Corpo de Bombeiros tenta localizar o motorista, que afundou junto com o veículo.
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

29 set 2019 às 06:47

Publicado em 29 de Setembro de 2019 às 06:47

Acidente em Santa Maria de Jetibá Crédito: Reprodução
Três pessoas morreram após o carro em que estavam cair na represa do Rio Bonito, em Recreio, Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana. O acidente aconteceu na tarde de sábado (28). Os corpos de duas mulheres já foram retirados do local. Na manhã deste domingo (29), o Corpo de Bombeiros tenta localizar o motorista, que afundou junto com o veículo.
Carro cai em represa e três pessoas morrem em Santa Maria de Jetibá
O lavrador Dazio Schroeder, 25 anos, a mulher dele, a lavradora Suelen Nitz, 24, e a irmã dele, a doméstica Agnelda Schroeder, 37, morreram no acidente.
De acordo com a secretária Camila Carla de Souza, 24 anos, irmã de Suelen, Dazio saiu do bairro São Luíz, onde morava, dirigindo um Fiat Strada até Recreio, onde os pais moram. Como o veículo só possui dois bancos e carroceria atrás, Camila não sabe dizer se Suelen e Agnelda estavam sentadas juntas no banco do carona ou se uma delas estava na parte de trás do veículo.
"Depois de irem na casa dos pais de Dazio levar as compras, eles passaram pela ponte da represa, em direção a Santa Maria. A ponte só tem capacidade para um único veículo por vez e testemunhas contam que quando Dazio foi passar deu de frente com um carro. Ele tentou frear, mas perdeu o controle e caiu na água", afirma.
Populares afirmam que Suelen e Agnelda conseguiram sair do veículo, mas como não sabiam nadar, acabaram se afogando. Já Dazio ficou preso dentro do carro e afundou. O Corpo de Bombeiros chegou a iniciar o resgate, mas encerrou a ação após escurecer. O trabalho deve retornar na manhã deste domingo (29).
Camila Carla de Souza, irmã de Suelen Crédito: Elis Carvalho
FAMÍLIA DESCOBRIU ACIDENTE PELO CELULAR
Camila conta ficou sabendo do acidente após receber fotos em um grupo de WhatsApp. Ao ir no local ver o que estava acontecendo, descobriu que a irmã era umas das vítimas.
"Quando cheguei, vi parte do carro e desconfiei. Perguntei e os policiais confirmaram que minha irmã estava entre as vítimas. A minha ficha ainda não caiu. Foi um choque muito grande. Eu amo muito minha irmã. Ela era meiga, carinhosa...Estamos muito abalados", disse, sem conseguir conter o choro.
Suelen e Dazio estavam juntos já cerca de 10 anos. Agnelda deixou um filho de oito anos.

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