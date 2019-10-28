Tetraplégico alugava casa e pagava até advogado para traficantes no ES

Ciro Batista de Oliveira, conhecido como Siri, comandava o tráfico em Santa Maria de dentro de casa, deitado na cama. Ele é tetraplégico e usava o celular para dar ordens a traficantes Crédito: Divulgação Polícia Civil

Apontado pela polícia como o grande responsável pelo tráfico de drogas em Santa Maria de Jetibá, Ciro Batista de Oliveira, o Siri, alugava casas e até pagava advogados para defender traficantes presos na região. Ele foi preso na última semana , dentro de casa, em Cariacica , de onde fazia todo o gerenciamento.

O caso chamou atenção da polícia. Tetraplégico desde 2014, quando foi vítima de uma tentativa de homicídio, Siri conseguia coordenar todo o tráfico de Santa Maria de Jetibá por telefone, deitado na cama. Ele encomendava drogas, aliciava pessoas e pagava transporte para que elas saíssem da Grande Vitória até a região Serrana. Em época de festas, ele chegava a alugar casas para os traficantes.

"Nossa investigação indica que em julho, na festa do Colono, ele enviou quatro pessoas para Santa Maria e alugou uma casa para que elas passassem os cinco dias na cidade comercializando maconha, cocaína e crack. E tudo isso era feito por WhatsApp. Ficamos impressionados com a situação, nunca vi algo igual" Fabrício Lucindo - Delegado

Segundo Lucindo, Siri está ligado a prisão de pelo menos 35 pessoas em Santa Maria de Jetibá no último ano. Todas elas comercializavam drogas que teriam sido enviadas por ele para o município. Ainda, segundo a polícia, Siri pagava advogados para os suspeitos que eram presos.

Ciro Batista de Oliveira, conhecido como Siri, comandava o tráfico em Santa Maria de dentro de casa, deitado na cama. Ele é tetraplégico e usava o celular para dar ordens a traficantes Crédito: Divulgação Polícia Civil

"Quando estas pessoas eram detidas com as drogas que ele mandava, ele entrava em contato com advogados e pagava para que eles defendessem esses suspeitos. Era do interesse dele que as pessoas de confiança fossem soltas para continuar realizando aquele trabalho", declarou.