Homem foi encontrado morto em casa alugada via aplicativo no bairro Jockey de Itaparica Crédito: Ronaldo Rodrigues

A Polícia Civil, através da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu na terça-feira (20) dois jovens, de 20 e 22 anos, suspeitos de envolvimento no latrocínio de Gilberto Ferraz de Sena Júnior , encontrado morto no cômodo de uma residência no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, no último domingo (18). O imóvel é de propriedade de uma mulher, que havia o alugado pelo aplicativo Airbnb.

De acordo com apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta, os detidos são irmãos e foram identificados como Simão Pedro de Novaes Brito e Samuel Novaes Brito. As prisões ocorreram em Vila Velha e no interior do Estado. Segundo a Polícia Civil, as diligências seguem em andamento para localizar outros três envolvidos.

Mais detalhes sobre a prisão não foram revelados pela polícia, que informou apenas que serão divulgados em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (22). A reportagem de A Gazeta apurou que os suspeitos já deram entrada no Centro de Triagem de Viana.

Caso

A proprietária de um imóvel tomou um na noite de domingo (18), após alugar um imóvel dela pelo aplicativo Airbnb. Ao entrar no local, encontrou um homem morto em um dos cômodos da residência localizada no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. Suspeitos de envolvimento no caso de corpo encontrado em imóvel são presos no ES

A mulher relatou que, para complementar a renda, alugou a casa para quatro pessoas. Conforme apuração da TV Gazeta, o grupo chegou ao local no início da tarde de domingo (18) e permaneceu até por volta das 20h. Nesse meio tempo, outro homem foi até o local, mas não saiu do imóvel.

No boletim de ocorrência consta que a dona do imóvel foi ao espaço na noite deste domingo (18) conferir os pertences, após o grupo fazer checkout (deixar o espaço), e encontrou um dos homens caído no chão.

A vítima foi encontrada sem vida e estava sem camisa com hematomas na boca, braço esquerdo, tórax e perfuração na barriga. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

Em nota divulgada a reportagem na segunda-feira (19), a Polícia Civil havia informado que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.