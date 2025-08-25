Home
>
Polícia
>
Suspeito de ser atirador contratado para matar mulher no ES é preso

Suspeito de ser atirador contratado para matar mulher no ES é preso

Jaqueline Souza Bonifácio, de 37 anos, foi encontrada morta junto a uma moto. Morte dela, entretanto, foi um feminicídio e não um acidente de trânsito, como tratado inicialmente

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 19:44

Corpo da vítima foi encontrado ao lado da moto que ela pilotava na ES 320
Corpo da vítima foi encontrado ao lado da moto que ela pilotava na ES 320 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um caso registrado inicialmente como acidente de trânsito em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, se tratava, na verdade, de um feminicídio. É o que esclareceu a Polícia Civil nesta segunda-feira (25) após a prisão de um homem de 35 anos na localidade de Benedita Monteiro, em Ecoporanga, apontado como atirador contratado pelo ex-namorado de Jaqueline Souza Bonifácio, de 37 anos.

Recomendado para você

Jovem de 22 anos acabou baleado durante um confronto com a polícia na tarde desta segunda (25); ônibus foi incendiado após o confronto e linhas deixaram de circular na região da Capital

Homem ligado ao PCV morre após confronto com a PM no Bairro da Penha

Assassinato da menina Alice Rodrigues, de seis anos, em Carapebus, reacende debate na Assembleia Legislativa. CPI das Facções já reúne sete das dez assinaturas necessárias para ser instaurada

Criança morta na Serra: deputados cobram punição ao 'terrorismo das facções'

Jaqueline Souza Bonifácio, de 37 anos, foi encontrada morta junto a uma moto. Morte dela, entretanto, foi um feminicídio e não um acidente de trânsito, como tratado inicialmente

Suspeito de ser atirador contratado para matar mulher no ES é preso

"O crime foi encomendado pelo ex-companheiro da vítima e foi executado por um homem de 35 anos. A investigação reuniu uma cadeia de provas que conecta o executor ao crime, incluindo denúncia anônima, transações financeiras enviadas pelo mandante antes e depois do homicídio, ligações telefônicas entre os suspeitos e o registro da motocicleta do executor na rota e horário do feminicídio", disse o delegado Daniel Nogueira Azevedo, responsável pelas investigações.

O ex-companheiro foi preso pela Polícia Rodoviária Federal no dia 23 maio, no Estado do Mato Grosso, em cumprimento de mandado de prisão. O atirador, preso nesta segunda-feira (25), também foi autuado em flagrante por ameaçar sua atual companheira, configurando um novo crime previsto na Lei Maria da Penha. Um celular e uma motocicleta Honda/XRE 300 usados no crime também foram apreendidos.

Relembre o caso

Na manhã de 28 de fevereiro, a Polícia Militar foi acionada para atender a um acidente de trânsito na ES 320, na zona rural de Barra de São Francisco. No local, Jaqueline Souza Bonifácio, de 37 anos, foi encontrada morta junto a um ciclomotor Shineray. No entanto, as investigações descartaram a possibilidade de uma colisão ao confirmar que a mulher foi atingida com seis tiros, sendo três nas costas, um no pescoço, um no ombro e um no abdômen. Além disso, não havia marcas de frenagem na pista e um projétil foi encontrado ao lado do corpo. 

Familiares e colegas contaram aos policiais que Jaqueline estaria sendo ameaçada por um ex-companheiro e já havia registrado ocorrências anteriores contra o homem, comprovando que o caso se tratava de um feminicídio.

O suspeito preso foi encaminhado à 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco e levado para a Penitenciária de São Domingos do Norte, onde permanece à disposição da Justiça.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais