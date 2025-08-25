Reviravolta

Suspeito de ser atirador contratado para matar mulher no ES é preso

Jaqueline Souza Bonifácio, de 37 anos, foi encontrada morta junto a uma moto. Morte dela, entretanto, foi um feminicídio e não um acidente de trânsito, como tratado inicialmente

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 19:44

Corpo da vítima foi encontrado ao lado da moto que ela pilotava na ES 320 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um caso registrado inicialmente como acidente de trânsito em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, se tratava, na verdade, de um feminicídio. É o que esclareceu a Polícia Civil nesta segunda-feira (25) após a prisão de um homem de 35 anos na localidade de Benedita Monteiro, em Ecoporanga, apontado como atirador contratado pelo ex-namorado de Jaqueline Souza Bonifácio, de 37 anos.

"O crime foi encomendado pelo ex-companheiro da vítima e foi executado por um homem de 35 anos. A investigação reuniu uma cadeia de provas que conecta o executor ao crime, incluindo denúncia anônima, transações financeiras enviadas pelo mandante antes e depois do homicídio, ligações telefônicas entre os suspeitos e o registro da motocicleta do executor na rota e horário do feminicídio", disse o delegado Daniel Nogueira Azevedo, responsável pelas investigações.

O ex-companheiro foi preso pela Polícia Rodoviária Federal no dia 23 maio, no Estado do Mato Grosso, em cumprimento de mandado de prisão. O atirador, preso nesta segunda-feira (25), também foi autuado em flagrante por ameaçar sua atual companheira, configurando um novo crime previsto na Lei Maria da Penha. Um celular e uma motocicleta Honda/XRE 300 usados no crime também foram apreendidos.

Relembre o caso

Na manhã de 28 de fevereiro, a Polícia Militar foi acionada para atender a um acidente de trânsito na ES 320, na zona rural de Barra de São Francisco. No local, Jaqueline Souza Bonifácio, de 37 anos, foi encontrada morta junto a um ciclomotor Shineray. No entanto, as investigações descartaram a possibilidade de uma colisão ao confirmar que a mulher foi atingida com seis tiros, sendo três nas costas, um no pescoço, um no ombro e um no abdômen. Além disso, não havia marcas de frenagem na pista e um projétil foi encontrado ao lado do corpo.

Familiares e colegas contaram aos policiais que Jaqueline estaria sendo ameaçada por um ex-companheiro e já havia registrado ocorrências anteriores contra o homem, comprovando que o caso se tratava de um feminicídio.

O suspeito preso foi encaminhado à 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco e levado para a Penitenciária de São Domingos do Norte, onde permanece à disposição da Justiça.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta