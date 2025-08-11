Crime

Suspeito de matar policial penal em Viana se entrega em Linhares

Polícia afirma que crime pode ter sido motivado por desentendimento entre vizinhos; Alvino Corrêa Neto, de 45 anos, foi assassinado na garagem de casa

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10:08

Gilvano de Jesus Conceição, suspeito pelo crime se entregou na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Divulgação Polícia Penal

Um homem de 39 anos, identificado como Gilvano de Jesus Conceição, suspeito de matar o policial penal Alvino Corrêa Neto, de 45 anos, no bairro Campo Verde, em Viana, na noite de sexta-feira (8), se entregou à Polícia Civil na Delegacia Regional de Linhares. A informação foi confirmada pela Polícia Penal na manhã desta segunda-feira (11).

A principal linha de investigação da Polícia Civil aponta que o crime não teria relação com o trabalho que Alvino. A motivação estaria ligada a questões envolvendo a convivência entre vizinhos, já que o suspeito do crime tinha desentendimentos com a vítima e ainda teria atirado em direção à casa de outro vizinho, com quem também tinha inimizade.

Alvino atuava na Polícia Penal do Espírito Santo havia 15 anos e foi assassinado na garagem de casa, por volta das 23h. A Polícia Militar disse que o corpo dele estava com perfurações no tórax, no pescoço e nas costas. Vizinhos contaram aos militares que ouviram os barulhos de tiros.

Alvino Corrêa Neto, de 45 anos, foi assassinado durante a noite desta sexta-feira (8) no bairro Campo Verde, em Viana Crédito: Arquivo pessoal

A PM informou à reportagem da TV Gazeta, na ocasião do crime, que, após o barulho dos disparos, Alvino foi visto caído na garagem, já sem vida, vestindo camisa e uma toalha. Por esse detalhe, a corporação suspeita que o atirador possa ter chamado o policial penal pelo nome, fazendo com que ele saísse de casa. A vítima morava sozinha e tinha uma namorada grávida de um menino.

Com informações da repórter Pricieli Venturini, da TV Gazeta.

