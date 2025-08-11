Home
>
Polícia
>
Suspeito de matar policial penal em Viana se entrega em Linhares

Suspeito de matar policial penal em Viana se entrega em Linhares

Polícia afirma que crime pode ter sido motivado por desentendimento entre vizinhos; Alvino Corrêa Neto, de 45 anos, foi assassinado na garagem de casa

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10:08

Suspeito pelo crime se entregou na Delegacia Regional de Linhares
Gilvano de Jesus Conceição, suspeito pelo crime se entregou na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Divulgação Polícia Penal

Um homem de 39 anos, identificado como Gilvano de Jesus Conceição, suspeito de matar o policial penal Alvino Corrêa Neto, de 45 anos, no bairro Campo Verde, em Viana, na noite de sexta-feira (8), se entregou à Polícia Civil na Delegacia Regional de Linhares. A informação foi confirmada pela Polícia Penal na manhã desta segunda-feira (11).

Recomendado para você

Empresa foi flagrada atuando com 30 vigilantes irregulares em um camarote privado durante a 26ª Expo Aracruz, que ocorreu no último fim de semana

PF fecha empresa clandestina de segurança que atuou em festa de Aracruz

Cinco pessoas foram identificadas como envolvidas no crime e são réus em ação penal. Quatro estão presas e uma é considerada foragida

Ao vivo: os detalhes da investigação que elucidou assassinato do empresário Wallace Lovato

Polícia afirma que crime pode ter sido motivado por desentendimento entre vizinhos; Alvino Corrêa Neto, de 45 anos, foi assassinado na garagem de casa

Suspeito de matar policial penal em Viana se entrega em Linhares

A principal linha de investigação da Polícia Civil aponta que o crime não teria relação com o trabalho que Alvino. A motivação estaria ligada a questões envolvendo a convivência entre vizinhos, já que o suspeito do crime tinha desentendimentos com a vítima e ainda teria atirado em direção à casa de outro vizinho, com quem também tinha inimizade.

Alvino atuava na Polícia Penal do Espírito Santo havia 15 anos e foi assassinado na garagem de casa, por volta das 23h. A Polícia Militar disse que o corpo dele estava com perfurações no tórax, no pescoço e nas costas. Vizinhos contaram aos militares que ouviram os barulhos de tiros.

Alvino Corrêa Neto, de 45 anos, foi assassinado durante a noite desta sexta-feira (8) no bairro Campo Verde, em Viana
Alvino Corrêa Neto, de 45 anos, foi assassinado durante a noite desta sexta-feira (8) no bairro Campo Verde, em Viana Crédito: Arquivo pessoal

A PM informou à reportagem da TV Gazeta, na ocasião do crime, que, após o barulho dos disparos, Alvino foi visto caído na garagem, já sem vida, vestindo camisa e uma toalha. Por esse detalhe, a corporação suspeita que o atirador possa ter chamado o policial penal pelo nome, fazendo com que ele saísse de casa. A vítima morava sozinha e tinha uma namorada grávida de um menino.

Com informações da repórter Pricieli Venturini, da TV Gazeta.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais