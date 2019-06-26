Home
>
Polícia
>
Suspeito de matar motorista de aplicativo no ES é preso em Tocantins

Suspeito de matar motorista de aplicativo no ES é preso em Tocantins

Jaimerson saiu de Cariacica e foi detido em Iraguaína, região Norte de Tocantins, por agentes da PRF e encaminhado para a delegacia