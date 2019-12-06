Suspeito de matar esposa é 'falso e agressivo', diz família da vítima

Os dois eram casados há 14 anos e moravam com quatro filhos. Antônio trabalhava na Ceasa como carregador de verduras, segundo a família de Genaína. Ele é descrito pelos parentes da vítima como um homem "dissimulado e agressivo".

Antônio já ficou preso um ano por roubo. Ele e Genaína moravam com três crianças - de 11 anos, 8 e 1 ano- e um adolescente, de 14. Os filhos tentaram socorrer a mãe, que ficou caída no sofá, mas ela não reagiu. Foram na casa da avó, que mora ao lado, pedir ajuda, mas já não dava mais tempo. Genaína estava morta.