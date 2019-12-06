Suspeito de matar esposa é 'falso e agressivo', diz família da vítima

Antônio Junior Cruz da Silva, de 37 anos, suspeito de matar a esposa a facadas na frente dos filhos, em Cariacica, ainda não foi localizado pela Polícia Civil. Segundo testemunhas, a camareira Genaína Gomes dos Santos, de 34 anos, foi esfaqueada no pescoço dentro de casa, no bairro Rio Branco, na madrugada de quinta-feira (05).
Os dois eram casados há 14 anos e moravam com quatro filhos. Antônio trabalhava na Ceasa como carregador de verduras, segundo a família de Genaína. Ele é descrito pelos parentes da vítima como um homem "dissimulado e agressivo".
"Ele bebe e usa drogas. Era agressivo com as palavras e chegou a bater nela. Ele ameaçava minha filha porque não queria sair de casa. Já separei discussões dos dois. O Antônio era falso, porque era uma coisa na nossa frente e outra por trás", desabafou a mãe de Genaína, Ângela Maria Gomes dos Santos. Genaína é a segunda filha de Ângela vítima de feminicídio.
Horas antes do crime, Antônio e Genaína tiveram uma forte discussão. Insatisfeita com o relacionamento abusivo, ela queria se separar. Mas, segundo os parentes de Genaína, o carregador de verduras não respeitava o direito de escolha da esposa e se recusava a sair de casa. Após ser ameaçada, a mulher chamou a Polícia. Quando os militares chegaram, ele já tinha saído. Voltou mais tarde, matou a mulher e deixou traumatizados os quatro filhos de Genaína, que presenciaram o crime.
Antônio já ficou preso um ano por roubo. Ele e Genaína moravam com três crianças - de 11 anos, 8 e 1 ano- e um adolescente, de 14. Os filhos tentaram socorrer a mãe, que ficou caída no sofá, mas ela não reagiu. Foram na casa da avó, que mora ao lado, pedir ajuda, mas já não dava mais tempo. Genaína estava morta.
A Polícia Civil investiga o crime por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e diz que não vai dar mais detalhes sobre o caso para não atrapalhar o andamento das investigações. Destacou, por nota, que conta com a colaboração da população para identificação de suspeitos, que pode ser feita por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.