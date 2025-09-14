Crime

Suspeito de matar antigo líder do tráfico é detido em Cachoeiro

Jovem de 24 anos tinha mandado de prisão e, segundo a PM, integra a facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV); ele foi levado à delegacia

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 13:31

Suspeito de matar antigo líder do tráfico é preso em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem de 24 anos foi detido, suspeito de matar no dia 7 de agosto Rogério Silva, conhecido como "Rogerinho do Village", antigo líder do tráfico de drogas no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ação ocorreu na manhã deste domingo (14) após uma denúncia recebida pela Polícia Militar, que afirma que o suspeito também faz parte da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV). Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto.

O homem foi encontrado parado no acostamento da Avenida José Felix Cheim, seguindo na direção do centro da cidade, e foi abordado. Em seguida, em uma casa indicada por uma denúncia, os policiais encontraram drogas como haxixe, loló e porções de outra substância não identificada, além de grande quantidade de material usado para embalar entorpecentes.

Rogerinho do Village tinha 57 anos e, segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), estava preso desde julho de 2010, condenado pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Ele cumpria pena na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha e tinha recebido o benefício da saída temporária naquele 7 de agosto, quando foi morto no meio da rua.

O suspeito do homicídio foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes sobre o caso, mas não retornou até a publicação do texto.

