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Em Vila Velha

Suspeito de chefiar tráfico dá nome falso, mas é preso em hotel de Itapuã

Contra Marcelo Júnio Rodrigues Santana, de 23 anos, havia três mandados de prisão em aberto; o jovem foi capturado na madrugada desta quarta-feira (16)

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 09:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2025 às 09:15
Um foragido da Justiça, suspeito de liderar o tráfico na região de Itapuã, em Vila Velha, foi preso dentro de um hotel no bairro durante a madrugada desta quarta-feira (16). Marcelo Júnio Rodrigues Santana, de 23 anos, chegou a dar um nome falso para tentar enganar os policiais, mas foi descoberto. 
Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o serviço reservado da corporação identificou que Marcelo estava pelas imediações do hotel. Apontado pela polícia como integrante do Primeiro Comando de Vitória (PCV), ele tinha três mandados de prisão em aberto, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, roubo e receptação. 
Os agentes receberam a informação de que ele estava em um apartamento no quarto andar do hotel. Eles seguiram até o local e localizaram Marcelo. Para os policiais, ele deu outro nome e até apresentou um documento falsificado, mas foi desmascarado. 
No apartamento estavam outras três pessoas, mas elas foram liberadas. Marcelo foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Lá, ele foi autuado em flagrante pelo uso de documento falso e os mandados de prisão contra o criminoso foram cumpridos. Na manhã desta quarta-feira (16), a TV Gazeta flagrou o suspeito no Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, realizando exames antes de ser encaminhado ao presídio (veja o vídeo no início da matéria).

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