Crime

Suspeito de abusar de crianças é preso novamente em Alfredo Chaves

Homem de 49 anos, preso por estupro de vulnerável de crianças entre 10 e 14 anos e liberado em outubro após mandado de prisão temporária vencer, foi preso de novo, agora preventivamente

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 13:50

Um homem de 49 anos, investigado por estupro de vulnerável em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo, foi preso de novo nesta quarta-feira (5), em cumprimento de mandado de prisão preventiva. Segundo a Polícia Civil, ele já havia sido preso temporariamente em setembro deste ano, suspeito de abusar sexualmente de crianças com idades entre 10 e 14 anos ao longo de seis meses.

A titular da Delegacia de Polícia de Alfredo Chaves e responsável pela investigação, delegada Maria da Glória Pessotti, disse que solicitou a prisão preventiva solicitada cerca de dez dias antes do vencimento da temporária, mas a decisão da Justiça não saiu no prazo, por isso o homem foi liberado em outubro.

“Alguns dias depois, recebi informações de populares de que ele estava em liberdade. Moradores que afirmaram ter intenção de agredi-lo e até de matá-lo. Por isso realizei diligências e o localizei no trabalho, onde ele foi novamente preso sem oferecer resistência”, relatou a delegada. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Queimados, na Serra, permanecendo à disposição da Justiça.

Oferecia dinheiro em troca dos abusos

O suspeito teria cometido abusos contra crianças entre 10 e 14 anos ao longo de seis meses, entre abril e setembro deste ano, atraindo as vítimas para sua residência e praticando atos libidinosos em troca de valores entre R$ 50 e R$ 500. Durante a ação policial em setembro, foi realizada busca na residência do suspeito, onde foram constatadas condições insalubres e apreendido um aparelho celular. Na delegacia, ele confessou os crimes.

