Homem é preso por abusar de crianças em Alfredo Chaves

Um homem de 49 anos foi preso na quinta-feira (25) por cometer uma série de abusos contra crianças em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. A ação foi realizada pela Polícia Civil em cumprimento de um mandado de prisão temporária e de busca e apreensão.

De acordo com o delegado Rodrigo de Mello Toscano, as vítimas teriam entre 10 e 14 anos e os abusos aconteceram ao longo dos últimos seis meses. O homem atraía os menores até a casa dele durante a noite e depois pagava quantias entre R$ 50 e R$ 500 para encobrir os estupros e subornar as vítimas. O número de vítimas não foi divulgado.