Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caso em Brejetuba

Suplente é o principal suspeito de ser mandante do sequestro de vereador no ES

A Justiça expediu, no início da semana, um mandado de prisão preventiva contra Josué José Celírio (Cidadania), que ainda não foi localizado pela Polícia Civil

Publicado em 04 de Março de 2021 às 11:32

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

04 mar 2021 às 11:32
Carro usado no sequestro em Brejetuba foi apreendido pela Polícia. Josué (destaque) é procurado pela polícia
Carro usado no sequestro foi apreendido pela Polícia. Josué (destaque) é procurado pela polícia Crédito: Divulgação/PCES/DivulgaCand
O principal suspeito de ser o mandante do sequestro do vereador de Brejetuba Antônio Marcos Bonifácio de Souza, o Antônio da Saúde (Cidadania), é o suplente do político, Josué José Celírio (Cidadania). A Justiça expediu, no início da semana, um mandado de prisão preventiva contra Josué, que ainda não foi localizado pela Polícia Civil.
Segundo o delegado Cláudio Rodrigues, que comanda as investigações, a motivação para o crime foi ameaçar o vereador para que ele renunciasse ao cargo e o suplente assumisse a cadeira na Câmara de Vereadores. "Já havia ocorrido uma tentativa anterior para que Antônio deixasse o cargo. Josué tinha oferecido um emprego e dinheiro ao vereador Antônio, 15 dias antes do sequestro", contou o delegado, que dá detalhes no vídeo abaixo.
O sequestro aconteceu no dia 17 de fevereiro. O vereador contou que, naquele dia, estava indo para sessão na Câmara de Vereadores quando foi parado na rua por um homem que dirigia um Volkswagen Gol vermelho.
O motorista pediu ajuda para conseguir um atendimento médico para a esposa dele, que estaria com dificuldades no posto de saúde. Pediu para o vereador ir com ele até o posto, dizendo que depois daria carona de volta para a Câmara. O vereador aceitou e entrou no carro. Só que no caminho, segundo o vereador, o motorista parou e pegou outro comparsa, que estaria armado, e os dois o sequestraram e foram em direção ao interior.
Antônio Marcos Bonifácio de Souza, o Antônio da Saúde (Cidadania), foi vítima de sequestro
Antônio Marcos Bonifácio de Souza, o Antônio da Saúde (Cidadania), foi vítima de sequestro Crédito: Reprodução/Instagram

Veja Também

Polícia Civil prende suspeito de sequestrar vereador em Brejetuba

“Fizeram ameaças de morte se eu não renunciasse meu cargo, pois diziam que havia traído um antigo vereador. Chorei muito, pois fizeram ameaças à vida do meu filho. Me levaram até Viana, onde me deixaram com meu celular”, contou o vereador que não voltou à cidade, por motivos de segurança.
Um suspeito de conduzir o veículo no sequestro foi preso e confessou aos investigadores que cometeu o crime a mando do suplente do vereador. "Pelo depoimento do colaborador, do corréu, e da vítima há fortes suspeitas de que o suplente é o mandante", reforçou o delegado.
Os investigadores tentaram cumprir os mandados de prisão contra os outros suspeitos, inclusive contra o suplente do vereador, mas ninguém foi localizado. A equipe da Polícia Civil fez buscas em Brejetuba e em Mutum, Minas Gerais, onde reside um dos suspeitos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Brejetuba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados