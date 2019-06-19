Home
>
Polícia
>
Salas vazias e reforço da polícia mantido na Ufes após ameaça de ataque

Salas vazias e reforço da polícia mantido na Ufes após ameaça de ataque

Equipes da Polícia Militar e do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) fazem patrulhamento pela universidade para garantir a segurança dos alunos