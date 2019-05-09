Home
Saída temporária de Dia das Mães: Justiça libera 1.019 presos no ES

De acordo com a Sejus, o benefício está previsto na Lei de Execução Penal e funciona como uma preparação e adaptação do detento ao retorno do convívio em sociedade