Roubo de carro, perseguição e tiroteio em Cariacica

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 15:07
- Atualizado há 6 anos
O roubo do carro de um motorista de aplicativo de 23 anos terminou com tiroteio entre policiais e bandidos, acidente de trânsito e um criminoso baleado na madrugada desta quinta-feira (17) no bairro Mucuri, em Cariacica. Por volta de 0h15, o motorista de aplicativo foi rendido por três bandidos armados após sair da casa da namorada com o Chevrolet Classic verde.
Segundo ele, os criminosos chegaram em um Fiat Uno vermelho com as portas de cor prata. O ladrão que estava armado anunciou o assalto e até revistou o dono do Classic. Após exigirem que o motorista saísse do carro, um bandido assumiu o volante e fugiu com o carro em direção à Rodovia do Contorno. A vítima abordou policiais militares que faziam patrulhamento no bairro.
O Fiat Uno e o Classic foram flagrados pela polícia na entrada do bairro de Mucuri. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os acusados atiraram contra os militares. Os policiais revidaram, mas os bandidos continuaram a fuga. O Fiat Uno foi localizado no bairro Operário. Já o carro roubado foi perseguido até o bairro Vila Independência. O criminoso que estava dirigindo o Classic perdeu o controle, invadiu um quintal e bateu em uma escada. Os ladrões que estavam no veículo fugiram a pé e atiraram contra os policiais militares e agentes da Força Nacional.
Durante o tiroteio, um suspeito de 22 anos acabou baleado com cinco tiros. Segundo a polícia, ele portava um revólver calibre 32 com quatro munições deflagradas e duas intactas. Uma viatura da Força Nacional encaminhou o homem baleado para o Pronto Atendimento de Alto Lage. Os carros foram levados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o