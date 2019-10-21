Jovens internados

Rave em Guarapari não tinha alvará da Polícia Civil

Três frequentadores foram internados após consumirem uma droga de origem mexicana no evento

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 13:18 - Atualizado há 6 anos

Local em que aconteceu rave em que jovens usaram droga mexicana no ES Crédito: TV Gazeta | Reprodução

A rave Ecologic realizada na Praia Doce, em Guarapari, no último dia 12, não tinha autorização da Polícia Civil para ser realizada A afirmação é do delegado Diego Bermond, titular da 2ª Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc). Bermond investiga a intoxicação de três participantes da festa após o consumo de drogas. A mãe de um estudante universitário de 24 anos disse que o rim do filho dela parou de funcionar depois que ele consumiu um entorpecente conhecido como Mescalina, de origem mexicana e obtida de um cacto.

O jovem internado no Hospital Antonio Bezerra de Faria, em Vila Velha, precisou fazer traqueostomia na madrugada desta sexta-feira (18). Na manhã desta segunda-feira (21), policiais foram ao hospital para recolher sangue e urina do universitário internado. O objetivo do exame é tentar indicar qual o tipo da droga que foi consumida pelo universitário do curso de Engenharia Mecânica.

"A Polícia Civil tem que emitir alvará para o funcionamento dessas festas. Eles devem solicitar à Polícia Civil, por meio da Delegacia Costumes e Diversões (Decodi), assim como o Corpo de Bombeiros, prefeitura e a Polícia Militar. Como a Denarc não fiscaliza, vamos oficiar a Decodi para que ela tome as providências" Diego Bermond Delegado da Denarc

O responsável pelo caso informou que os organizadores da festa foram intimados e devem prestar depoimento à Polícia Civil ainda nesta semana. Segundo ele, uma mulher que estava com os três amigos na festa também irá à Denarc para narrar o que presenciou durante o evento.

ESTADO GRAVE

A mãe de um dos jovens intoxicados após uso de drogas em uma rave em Guarapari disse que ainda é grave o estado de saúde do filho dela, um universitário de 24 anos. O rapaz está internado na UTI do Hospital Antonio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Na manhã desta segunda-feira (21), a massoterapeuta disse que o estudante de Engenharia Mecânica respira por aparelhos.

Mãe do universitário de 24 anos é massoterapeuta Crédito: Reprodução

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta