Rave em Guarapari não tinha alvará da Polícia Civil

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 13:18
- Atualizado há 6 anos
A rave Ecologic realizada na Praia Doce, em Guarapari, no último dia 12, não tinha autorização da Polícia Civil para ser realizada A afirmação é do delegado Diego Bermond, titular da 2ª Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc). Bermond investiga a intoxicação de três participantes da festa após o consumo de drogas. A mãe de um estudante universitário de 24 anos disse que o rim do filho dela parou de funcionar depois que ele consumiu um entorpecente conhecido como Mescalina, de origem mexicana e obtida de um cacto.
O jovem internado no Hospital Antonio Bezerra de Faria, em Vila Velha, precisou fazer traqueostomia na madrugada desta sexta-feira (18). Na manhã desta segunda-feira (21), policiais foram ao hospital para recolher sangue e urina do universitário internado. O objetivo do exame é tentar indicar qual o tipo da droga que foi consumida pelo universitário do curso de Engenharia Mecânica.
Diego BermondDelegado da Denarc
O responsável pelo caso informou que os organizadores da festa foram intimados e devem prestar depoimento à Polícia Civil ainda nesta semana. Segundo ele, uma mulher que estava com os três amigos na festa também irá à Denarc para narrar o que presenciou durante o evento.
A mãe de um dos jovens intoxicados após uso de drogas em uma rave em Guarapari disse que ainda é grave o estado de saúde do filho dela, um universitário de 24 anos. O rapaz está internado na UTI do Hospital Antonio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Na manhã desta segunda-feira (21), a massoterapeuta disse que o estudante de Engenharia Mecânica respira por aparelhos.
