Quatro municípios da Grande Vitória entre os mais violentos do Brasil

As 120 cidades mais violentas do país, o que equivale 2,1% dos municípios brasileiros, concentram 50% dos homicídios do país

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 00:32 - Atualizado há 6 anos

Perícia em local de homicídio em Cariacica: 23 jovens de até 20 anos foram assassinados nos quatro primeiros meses deste ano. Crédito: Gazeta Online

As 120 cidades mais violentas do país, que equivalem a 2,1% dos municípios brasileiros, concentraram 50% dos homicídios do Brasil em 2017. Entre eles, quatro cidades estão localizadas no Espírito Santo: Serra, Vila Velha, Cariacica e Vitória.

As informações são do Atlas da Violência – Retrato dos Municípios Brasileiros 2019, uma pesquisa produzida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo analisou 310 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes em 2017 e os dados foram divulgados nesta segunda-feira (5).

No estudo é considerado homicídio todas as mortes violentas, ou seja, acidente, homicídio e suicídio registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde. O homicídio oculto representa a morte violenta por motivo indeterminado.

Do Espírito Santo, o município da Serra está no topo do ranking do número absoluto de homicídios, com 328 casos. Em seguida vem Cariacica, com 232 registros. Vila Velha registrou 196 homicídios e Vitória teve 111.

QUESTÃO SOCIAL

Apesar de apresentar redução na taxa de homicídios ao longo dos últimos anos, o Espírito Santo ainda não está numa situação confortável, de acordo o pesquisador e coordenador do estudo, Daniel Cerqueira. Ele pontuou que um dos fatores que ajudou a manter o Estado na lista foi a crise na segurança pública em fevereiro de 2017, em que 219 pessoas foram assassinadas.

Ele acrescenta que as cidades mais violentas, em geral, têm também números piores no acesso à educação, desenvolvimento infantil e mercado de trabalho, enquanto as menos violentas têm indicadores considerados parecidos com os de países desenvolvidos.

“Quando se pega as cidades com mais homicídios é onde se tem também a pior educação, saneamento. A questão social está intrinsecamente relacionada com o aumento da violência. É preciso ter um governo comprometido, fazendo trabalho de inteligência e planejamento para conseguir salvar vidas”, pontuou.

PROGRAMA

O secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, considerou a taxa elevada no Brasil, inclusive no Espírito Santo. Ele destacou que o governo tem trabalhado para a redução de homicídios, principalmente com a execução do programa Estado Presente.

De acordo com o secretário, o programa possui dois eixos estratégicos: o primeiro é a proteção policial, entre eles a modernização do sistema de segurança pública e a integração operacional. O segundo eixo é a proteção social voltado, principalmente, para a redução da vulnerabilidade juvenil à violência.

O programa integrou as instituições, envolvendo atores da Polícia Civil e Militar, Ministério Público e o Judiciário. Outra estratégia é retirar de circulação as armas de fogo porque elas são utilizadas em 80% dos homicídios Roberto Sá, secretário de Segurança •

Segundo o professor do mestrado em Segurança Pública da UVV, Pablo Lira, os quatro municípios historicamente disputavam o topo do ranking da violência. Ele destacou que apesar do Estado permanecer entre os mais violentos, tem reduzido o número.

“São municípios que historicamente disputavam o topo do ranking. Serra chegou a figurar entre os cinco primeiros. No entanto, desde 2010 eles foram perdendo peso nas estatísticas nacionais. Estamos no caminho para continuar a redução com o programa do Governo e também com a chegada de agentes da Força Nacional em Cariacica”, disse.

REDUÇÃO

Apesar da pesquisa do Ipea e a Sesp apresentarem base de dados diferentes, é perceptível que o Estado tem reduzido o número de assassinatos. Segundo dados da Sesp, em 2017 ocorreram 1.408 homicídios no Estado. Em 2018, foram 1.109.

A Serra está com a taxa de 36,2 homicídios a cada 100 mil habitantes. De forma isolada, o município foi responsável pela redução de 42% do número total de assassinatos registrados no território capixaba. A diferença é de 299 em relação ao ano anterior, sendo que só a Serra diminui 128.

