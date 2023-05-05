Quatro CACs são presos no Espírito Santo em operação da Polícia Federal Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Prisões por Estado:

Espírito Santo = 4

Amapá = 2

Amazonas = 3

Bahia = 2

Ceará = 2

Goiás = 2

Mato Grosso do Sul = 1

Rio Grande do Norte = 5

Pernambuco = 2

Rio Grande do Sul = 1

Sergipe = 1

Tocantins = 3

Paraná = 4

Mato Grosso = 5

São Paulo = 3

Pará = 5

Santa Catarina = 4

Rio de Janeiro = 1



Nesse primeiro dia de operação, os alvos foram CACs com mandados de prisão abertos por crimes de homicídios a estelionatos. Esse grupo tinha posse de armas e participou do recadastramento, sendo obrigados a fornecer dados ao governo, como o endereço.

Essas informações dadas no recadastramento permitiram que a Polícia Federal fizesse um cruzamento de dados e identificasse quem tinha mandado de prisão expedido pela Justiça.

Seguem números atualizados do recadastramento de armas efetuado pela Polícia Federal. Realço que armas de uso permitido superaram as anteriormente cadastradas. Quanto as de uso restrito, 6.168 não foram recadastradas e serão adotadas as providências legais. pic.twitter.com/1sxxQH3GFQ — Flávio Dino ?? (@FlavioDino) May 4, 2023

Outros procurados pela operação

Além dos CACs que fizeram o recadastramento, a operação também buscou localizar aqueles que não estão em dia com o governo.

No fim da operação, a Polícia Federal divulgou que até quarta-feira (3), data limite para o recadastramento , 939.154 armas foram recadastradas , 5.921 a mais do que o número registrado no Sigma, sistema mantido pelo Exército (933.233). Esses números incluem armas de uso permitido e de uso restrito.

Quando consideradas apenas as armas de uso restrito, no entanto, o número de recadastradas é menor do que o registrado no sistema do Exército: 50.432 contra 44.264.

Restaram pendentes então o recadastramento de 6.168 armas de uso restrito. A Polícia Federal informou que vai iniciar uma nova fase que consiste em identificar e localizar as armas que não foram recadastradas no prazo estipulado e adotar medidas legais cabíveis.

Uso permitido e uso restrito Arma de fogo de uso permitido: é aquela cuja utilização é autorizada a pessoas físicas, bem como a pessoas jurídicas, de acordo com as normas do Comando do Exército;



Arma de fogo de uso restrito: é aquela de uso exclusivo das Forças Armadas, de instituições de segurança pública e de pessoas físicas e jurídicas habilitadas, devidamente autorizadas pelo Comando do Exército, de acordo com legislação específica.

Recadastramento