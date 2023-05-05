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"Day After"

Quatro CACs são presos no Espírito Santo em operação da Polícia Federal

Ação ocorreu em todo o país e, nessa primeira etapa, buscou o grupo que havia participado do recadastramento e tinha mandado de prisão aberto pela Justiça
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 mai 2023 às 07:14

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 07:14

Polícia Federal
Quatro CACs são presos no Espírito Santo em operação da Polícia Federal Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Quatro CACs (colecionadores, atiradores e caçadores) foram presos nessa quinta-feira (4) no Espírito Santo na Operação Day After, da Polícia Federal. A ação ocorreu em todo o país e cumpriu ao todo 49 mandados de prisão um dia após o fim do prazo para o recadastramento de armas.
Prisões por Estado:
  • Espírito Santo = 4
  • Amapá = 2
  • Amazonas = 3
  • Bahia = 2
  • Ceará = 2
  • Goiás = 2
  • Mato Grosso do Sul = 1
  • Rio Grande do Norte = 5
  • Pernambuco = 2
  • Rio Grande do Sul = 1
  • Sergipe = 1
  • Tocantins = 3
  • Paraná = 4
  • Mato Grosso = 5
  • São Paulo = 3
  • Pará = 5
  • Santa Catarina = 4
  • Rio de Janeiro = 1
Nesse primeiro dia de operação, os alvos foram CACs com mandados de prisão abertos por crimes de homicídios a estelionatos. Esse grupo tinha posse de armas e participou do recadastramento, sendo obrigados a fornecer dados ao governo, como o endereço.
Essas informações dadas no recadastramento permitiram que a Polícia Federal fizesse um cruzamento de dados e identificasse quem tinha mandado de prisão expedido pela Justiça.

Outros procurados pela operação

Além dos CACs que fizeram o recadastramento, a operação também buscou localizar aqueles que não estão em dia com o governo.
No fim da operação, a Polícia Federal divulgou que até quarta-feira (3), data limite para o recadastramento, 939.154 armas foram recadastradas, 5.921 a mais do que o número registrado no Sigma, sistema mantido pelo Exército (933.233). Esses números incluem armas de uso permitido e de uso restrito.

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Fim de prazo: o número de armas recadastradas no ES pela PF

Quando consideradas apenas as armas de uso restrito, no entanto, o número de recadastradas é menor do que o registrado no sistema do Exército: 50.432 contra 44.264.
Restaram pendentes então o recadastramento de 6.168 armas de uso restrito. A Polícia Federal informou que vai iniciar uma nova fase que consiste em identificar e localizar as armas que não foram recadastradas no prazo estipulado e adotar medidas legais cabíveis.

Uso permitido e uso restrito

Arma de fogo de uso permitido: é aquela cuja utilização é autorizada a pessoas físicas, bem como a pessoas jurídicas, de acordo com as normas do Comando do Exército;

Arma de fogo de uso restrito: é aquela de uso exclusivo das Forças Armadas, de instituições de segurança pública e de pessoas físicas e jurídicas habilitadas, devidamente autorizadas pelo Comando do Exército, de acordo com legislação específica.

Recadastramento

Em fevereiro, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou que as armas de CACs adquiridas a partir de maio de 2019 deveriam ser registradas na Polícia Federal no prazo de 60 dias. Até então, elas ficavam cadastradas no banco do Exército.

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