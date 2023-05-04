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Operação Day After

PF prende 49 CACs e diz que 6.168 não recadastraram armas no país

Quem não fez o recadastramento pode ser preso e ter armas apreendidas, afirmou o ministro da Justiça nesta quinta (4)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mai 2023 às 17:52

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 17:52

BRASÍLIA - A Polícia Federal divulgou que 49 CACs (caçadores, atiradores e colecionadores) foram presos pela Operação Day After nesta quinta-feira (4). São CACs que recadastraram suas armas e tinham mandado de prisão em aberto.
Em entrevista à imprensa sobre a ação policial, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que 6.168 CACs não tiveram as armas recadastradas e estão em situação de flagrante, podendo ser presos e ter as armas apreendidas.
"Hoje estão em flagrante de um crime porque possuem uma arma de uso restrito em desacordo com as normas legais e regulamentares. Essas pessoas devem ter as armas apreendidas e ser presas em flagrante", afirmou o titular da Justiça.
Flávio Dino, ministro da Justiça, em entrevista coletiva
Flávio Dino durante entrevista coletiva sobre a Operação Day After Crédito: Tom Costa/MJSP
Nesta quinta (4), a PF deflagrou a Operação Day After para o cumprimento de dezenas de mandados de prisão preventiva, temporária e definitiva em todo o país. Os alvos são pessoas que não preenchem requisitos legais de idoneidade para ter registro de CAC.
Um dos requisitos para se obter posse/porte de arma de fogo é a idoneidade. Se a pessoa responde a qualquer procedimento criminal ou civil (no caso de dívida por não pagamento de pensão alimentícia), ela não atende a exigência.
Em fevereiro, a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia determinado que as armas de CACs adquiridas a partir de maio de 2019 deveriam ser registradas na Polícia Federal em até 60 dias. Até então, elas ficavam cadastradas no banco do Exército.
O secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, disse que as pessoas que não fizeram o recadastramento têm alguma "razão obscura".
"[Quem não recadastrou] Vai demandar da Polícia Federal uma ação enérgica, consistente, para puxar esse fio e descobrir porque a pessoa que detém esse armamento não realizou o cadastramento. A maioria é de uso restrito e não me surpreende porque a flexibilização permitiu que essas armas pudessem ser direcionadas para o crime organizado", disse.
Em audiência na Câmara dos Deputados nesta quarta (3), o ministro Flávio Dino disse que a campanha de recadastramento foi um sucesso.
"Nós tivemos um grande sucesso no recadastramento e quero elogiar e informar a esse Parlamento que nós alcançamos 99% das armas recadastradas. Apenas 1% das pessoas não recadastram suas armas mostrando que há um entendimento que estamos num caminho correto", afirmou.

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