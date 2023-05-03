Fim de prazo: o número de armas recadastradas no ES pela PF

Arma apreendida pela Policia Federal no ES Crédito: Reprodução | Polícia Federal

O prazo para o recadastramento de todas as armas registradas por CACs (caçadores, atiradores e colecionadores) no país acaba nesta quarta-feira (3). Desde o dia 1º de fevereiro, quando o Ministério da Justiça publicou o decreto da obrigatoriedade, a Polícia Federal no Espírito Santo recebeu o pedido de recadastramento de 6.055 armas.

Devem passar pelo procedimento todas as armas de fogo registradas após maio de 2019, quando o governo federal facilitou o acesso ao registro para CACs. Segundo dados da Polícia Federal até a última sexta-feira (dia 28), tinham sido recadastradas 896.937 armas no Sistema Nacional de Armas (Sinarm).

Na comparação entre os Estados, o ES ocupa a 22ª posição no ranking que inclui o Distrito Federal , com 1,48% do arsenal recadastrado. São Paulo é o estado com maior número (201.356), seguido por Rio Grande do Sul (111.455) e Paraná (98.598).

Dados fornecidos pelo Exército, via Lei de Acesso à Informação , mostram que há no total 1,2 milhão de armas de CACs no país, além de um exponencial aumento nas solicitações de novas armas nos últimos quatro anos.

Como o Exército inclui Rio de Janeiro e o Espírito Santo na mesma Região Militar (RM), os dados somam os dois estados, sem distinção. De 2019 a 2022 o número saltou de 3.087 armamentos para 17.679, um número quase seis vezes maior.

Em âmbito nacional, a explosão foi na mesma dimensão, chegando a quase 1 milhão em quatro anos. Os números subiram de pouco mais de 78 mil em 2019 e chegaram a 447.192 novas armas registradas em 2022, totalizando 920.919. Assim, percebe-se que quase 76% do arsenal adquirido em todo o Brasil se deu neste período.

"Em 2018 era bem maior a quantidade de revólveres apreendidos. Hoje esse número empata com pistolas" Fabrício Sabaini - Mestre em Segurança Pública e pesquisador do tema

Especialistas em segurança pública têm alertado para a importância do recadastramento para a unificação dos registros, ainda divididos entre o Exército e a Polícia Federal, e a busca por fiscalização sobre quem não se recadastrar.

“O próprio Exército já expôs certa falha nos cadastros, o que torna imperativo o recadastramento, a fim de que a fiscalização se efetive sobre quem não se apresentar para tanto. Quem não se recadastrar está se colocando em posição de irregularidade, para dizer o mínimo, se igualando a quem desviou armas à criminalidade”, afirma Fabrício Sabaini, mestre em Segurança Pública e pesquisador do tema.

Fabrício Sabaini: simulação do roubo de armas regulares é um dos caminhos que vêm sendo utilizados para levar armas de grosso calibre para as mãos de criminosos Crédito: Divulgação

Ele também ressaltou que estudos demonstraram que a maioria das armas apreendidas na ilegalidade estavam no mesmo estado onde foram adquiridas legalmente. Razão pela qual os governos estaduais também devem se atentar ao tema do controle e fiscalização das armas.

“O momento não é de criminalizar quem possui legitimamente sua arma de fogo, mas ‘separar o joio do trigo’, diferenciar o cidadão que exerce seu direito do ato criminoso de desvio de armas legais como expediente para municiar criminosos”, pondera.

ARMAS NAS MÃOS ERRADAS

Levantamento publicado pelo jornal O Globo no último domingo (30) mostrou que o número de artefatos roubados ou perdidos de CACs ou clubes de tiro bateu recorde em 2022, com 1.315 casos registrados. Ou seja, a cada dia, três armas regulares registradas no país são extraviadas.

Fabrício Sabaini ressalta que a simulação do roubo de armas regulares é um dos caminhos que vêm sendo utilizados para levar armas de grosso calibre para as mãos de criminosos.