Quadrilha trazia haxixe do Marrocos e Paraguai ao ES e fornecia a 3 Estados

Por meio do 6° Distrito de Polícia de Vila Velha, a Polícia Civil concluiu o Inquérito Policial. Segundo a corporação, as prisões ocorreram durante a Operação Jedidias, iniciada em setembro de 2021. As investigações apontaram que a associação criminosa distribuía drogas para traficantes do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Os entorpecentes, que eram trazidos do Marrocos e Paraguai, chegavam a ser vendidos a R$ 250/grama.