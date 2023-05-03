Quadrilha trazia haxixe do Marrocos e Paraguai ao ES e fornecia a 3 Estados

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu seis suspeitos de integrar uma organização criminosa de tráfico interestadual de variados tipos de haxixe. Além disso, outras oito pessoas seguem foragidas. Segundo as investigações, a quadrilha – formada por indivíduos de classe média – movimentava milhões de reais vendendo drogas de valor elevado.
Por meio do 6° Distrito de Polícia de Vila Velha, a Polícia Civil concluiu o Inquérito Policial. Segundo a corporação, as prisões ocorreram durante a Operação Jedidias, iniciada em setembro de 2021. As investigações apontaram que a associação criminosa distribuía drogas para traficantes do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Os entorpecentes, que eram trazidos do Marrocos e Paraguai, chegavam a ser vendidos a R$ 250/grama.
Os presos
- Yves Marques Fagundes, vulgo "Jaguar", foi preso em São Paulo: principal líder da associação. Distribui drogas somente no atacado. Destinatário efetivo de inúmeros depósitos cuja titularidade foi dissimulada e autor de atos de violência física e moral classificados como tortura e extorsão.
- Wendell Vieira, foi preso no Espírito Santo: revende drogas a consumidores finais.
- Matheus Salomão de Souza Sardenberg, preso no Espírito Santo: segundo na hierarquia da organização criminosa. Distribui drogas somente no atacado. Destinatário efetivo de inúmeros depósitos cuja titularidade foi dissimulada. Autor de atos de violência física e moral classificados como tortura e extorsão.
- Kelvynton Bourguignon de Souza, preso no Espírito Santo: já atuou como “longa manus” (executor de ordens) de Matheus Salomão, promovendo, inclusive, o transporte interestadual de drogas ilícitas e recrutando seus próprios revendedores de drogas distribuídas pelo grupo que integrou. Atuou também como laranja e foi vítima de atos de violência classificados como extorsão e tortura psicológica praticados pelo grupo.
- Fábio Christe Moscon, preso no Espírito Santo: fornece, a consumidores finais, drogas distribuídas pelo grupo.
- Amanda Neves da Silva, presa em São Paulo: distribuiu, no estado de São Paulo, drogas fornecidas pelo grupo e empregou as contas de sua mãe para a “lavagem de dinheiro”.
Seguem foragidos
- Pedro Henrique Franco Silva: é considerado o principal “longa manus” (executor de ordens) de Yves Marques Fagundes, que atuou em atividades variadas relacionadas ao tráfico de drogas, dentre as quais, até mesmo o transporte interestadual dessas substâncias. Atuou também como “laranja” e na venda de drogas fornecidas por seu líder a consumidores finais.
- Jhonathan Emanuel Gomes Silva: outro executor de ordens de Yves Marques Fagundes, que atuou em atividades variadas relacionadas ao tráfico de drogas, dentre as quais a custódia dessas substâncias. Atuou também como “laranja” e na venda de drogas fornecidas por seu líder a consumidores finais.
- Talita Santana de Almeira: atuou como “laranja” da organização criminosa em tela, assumindo a titularidade de depósitos, figurando como locatário de veículos empregados pelo grupo.
- Matheus Augusto Barros Alcantra: principal executor de ordens de Mathes Salomão no estado de Minas Gerais e responsável por gerir os negócios de seu líder no território mineiro. Atuou também como “laranja”.
- Ian Carlos Dias Mercher, vulgo "olho azul": distribuiu, em larga escala, drogas fornecidas pelo grupo, obtendo assim grande faturamento “lavado” com o emprego de “laranjas” e intermediários (Rafael Queiroz e Kevyn). Fornece drogas à facção criminosa Primeiro Comando Vermelho (PCV).
- Rafael Queiroz de Oliveira Costa: atua como executor de ordens de Ian Carlos, agindo inclusive em prol da dissimulação da titularidade de recursos.
- Lucca Marques Costa Coelho: inicialmente recrutado para apoiar as atividades promovidas pelo núcleo ligado a Matheus Salomão, posteriormente tornou-se executor de ordens de Yves Marques Fagundes. Também atua na venda direta de drogas a consumidores finais e como “laranja” do grupo. Participou de atos de violência física classificados como “tortura”. Frequentou imóveis antes frequentados por Matheus Salomão, em Minas, fato que sugere que promoveu também o transporte interestadual de drogas.
- Poliane da Silva Olveira: atuou como “mula” da organização criminosa em tela, transportando, entre Belo Horizonte e Vitória, drogas fornecidas pela organização.
A Polícia Civil informou que vai divulgar, em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (3), mais detalhes sobre os suspeitos de integrar a quadrilha – os presos e os foragidos – e sobre como o grupo agia.