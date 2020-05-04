'Psicopata', diz polícia sobre acusado de matar  empresário em Aracê

Assassino de empresário em Aracê, Domingos Martins, deixou uma mensagem escrita com sangue próximo ao corpo da vítima Crédito: Polícia Civil

Gerson estava sozinho em casa, já que a esposa levou a filha para outra cidade, no dia anterior ao crime. Ao retornar para a residência, a mulher encontrou o marido morto. Ao lado do corpo da vítima, o assassino escreveu, com sangue, a frase: "Se você não pode me pagar em dinheiro, me paga com a vida". Na época, vizinhos ficaram muito abalados, disseram que a vítima era uma pessoa tranquila e que desconheciam algum problema que Gerson teria com alguém.

VÍTIMA E ASSASSINO CHEGARAM A SER AMIGOS

De acordo com o delegado Alberto Roque Peres, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante, a investigação mostrou que o indiciado chegou a trabalhar na pousada da vítima por um período e os dois fizeram amizade. Nessa ocasião, havia algumas madeiras da vítima na propriedade e em junho de 2018 o acusado se dispôs a levá-las à Grande Vitória para fazer móveis, dizendo que ambos receberiam dinheiro com isso.

"Durante a investigação, vimos que havia essa negociação entre indiciado e vítima. As madeiras foram entregues pelo acusado no município de Cariacica, onde foram feitos alguns móveis com ela. Esses móveis seriam usados tanto na pousada, quanto para revender. Porém, a qualidade do serviço não estava de acordo com o combinado, segundo a vítima. Daí começou uma série de discussões. O dono da pousada queria as madeiras restantes que ficaram com o acusado e uma indenização pelo serviço mal feito. Já o indiciado queria o valor pela entrega daquele material. A negociação causou prejuízo para ambos. Um cobrava o outro, dizendo que tinha razão e a situação foi se agravando", explicou.

BRIGAS CONSTANTES PELA NEGOCIAÇÃO MALSUCEDIDA

Gerson foi morto dentro da pousada que era dono, em Aaracê Crédito: Reprodução / Site Montanhas Capixabas

As brigas passaram a ser cada vez mais constantes entre os dois. Inclusive, quando Gerson descobriu que o acusado era procurado por um homicídio em Cariacica, chegou a fazer ameaças de entregá-lo à polícia.

"Isso gerou uma discussão que acabou culminando no homicídio da vítima, em janeiro de 2019. O local não indicava luta corporal. Pelas condições do crime, a pauladas, e pela forma que motivou o fato, uma briga por negociação, não achamos que foi planejado. Avaliando tudo, acreditamos que eles estavam discutindo o problema e durante a discussão o indiciado atacou a vítima com um pedaço de pau", finaliza o delegado.

PRESO EM SÃO PAULO COM IDENTIDADE FALSA

A Polícia conta que, durante um ano e três meses de investigação, passou por vários municípios do Espírito Santo à procura do acusado. Porém, ele só foi localizado em Osasco, São Paulo, na última quinta-feira (29).

"O recado escrito a sangue que ele deixou no local da morte foi a primeira pista que tivemos para a motivação do crime. A PC de São Paulo, em parceria com a nossa polícia, fez a prisão e ele não reagiu. Ele, que estava com uma identidade falsa, agora aguarda a transferência para o Espírito Santo. O indiciado negou a negociação e o homicídio, além de negar também o outro homicídio que ele era procurado, ocorrido em Cariacica", contou o delegado.

"PERVERSO E PSICOPATA", DEFINE CHEFE DA POLÍCIA CIVIL

O Delegado-Geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, afirmou que o crime causa repulsa à sociedade por ser um caso hediondo e pela forma cruel com que foi praticado, não permitindo que a vitima esboçasse reação.