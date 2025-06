Tentou fugir

Procurado por homicídio é preso após perseguição em Vila Velha

Homem, que foi localizado escondido atrás de máquina de lavar, era procurado pela morte de Patrick Rocha, de 24 anos, em uma praça do bairro Rio Marinho, no mesmo município, em 2023

Um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio foi preso no final da tarde desta terça-feira (24), no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, após ser perseguido por agentes da Guarda Municipal. Ele não teve a identidade divulgada. >