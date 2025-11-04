Home
PRF apreende 17 kg de pasta base de cocaína e detém trio na BR 262 no ES

Droga estava escondida em compartimentos de um carro; outro veículo atuava como batedor durante o trajeto entre Rondônia e o Espírito Santo

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 09:31

Um homem foi detido após cerca de 17 kg de pasta base de cloridrato de cocaína terem sido encontrados no carro que ele estava dirigindo, na tarde de segunda-feira (3). O motorista do Fiat Palio foi abordado durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 160 da BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo. A corporação informou que ele apresentou nervosismo e forneceu informações contraditórias sobre a viagem, o que motivou uma busca no veículo.

Droga estava escondida em compartimentos de um carro; outro veículo atuava como batedor durante o trajeto entre Rondônia e o Espírito Santo

PRF apreende 17 kg de pasta base de cocaína e detém trio na BR 262 no ES

Durante a busca, os agentes da PRF encontraram parte da droga em um compartimento na lateral do porta-malas encoberto por forros. O restante estava escondido no espaço do estepe. Foram localizados diversos tabletes de pasta base de cloridrato de cocaína.

Durante a ação, a Polícia Rodoviária Federal identificou um Chevrolet Prisma, que seguia à frente do Palio. Os dois ocupantes abandonaram o carro e tentaram fugir a pé ao perceber a aproximação da viatura. O veículo aparentava atuar como batedor — automóvel utilizado para verificar a presença de fiscalização policial e alertar o veículo principal. Eles foram localizados e detidos.

Os três suspeitos contaram aos agentes que saíram de Rolim de Moura, em Rondônia, mas não deram detalhes precisos sobre o destino no Espírito Santo. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante, com os itens apreendidos: a droga, celulares e uma quantia em dinheiro. Os dois veículos foram encaminhados a um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) e permanecem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta para informar sobre os procedimentos adotados com os suspeitos, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.

